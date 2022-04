La lince torna in Bregaglia

A fine marzo la lince è stata avvistata in zona Löbbia, sopra Soglio. Lo riferisce La Bregaglia. In età adulta questo animale raggiunge un’altezza di 50–60 cm. e pesa tra i 17 e i 26 kg. Si tratta di un animale solitario, difficile da incontrare perché vive nascosto ed esce allo scoperto principalmente di notte. La specie più diffusa in Europa è la lince euroasiatica; nel mondo esistono 40 tipi di felini.

Il ruolo

La lince ricopre un ruolo centrale nel nostro ecosistema, dato che caccia piccoli artiodattili come caprioli e camosci. Così facendo, favorisce la rigenerazione naturale del bosco. Infatti, se in un’area forestale vive un numero eccessivo di artiodattili, il bosco non ha molte probabilità di ricrescere.