L’Ucraina sarà il tema centrale del WEF si Davos

La situazione in Ucraina sarà il tema centrale dell’incontro annuale del World Economic Forum (WEF) che si terrà tra dieci giorni a Davos (GR). Il presidente Volodymyr Zelensky parlerà lunedì 23 maggio in video e sarà presente il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko.

“Un momento per l’Ucraina”

“Sarà un momento importante per l’Ucraina”, hanno dichiarato venerdì gli organizzatori a Keystone-ATS. In assenza dei partecipanti russi, si prevede che una folta delegazione ucraina con esponenti del governo, del settore privato e della società civile parteciperà di persona o online all’incontro nella località grigionese. Oltre al capo di Stato e a Klitschko, dovrebbero intervenire il capo dell’amministrazione, online, un viceministro e cinque parlamentari in presenza. Anche il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleyba dovrebbe giungere a Davos.