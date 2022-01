Incidente fatale per uno sciatore

Un giovane sciatore di 23 anni ha perso la vita la notte scorsa presso l’impianto sciistico di Grüsch Danusa, nei Grigioni. Secondo quanto riportato dalla polizia retica, il giovane sarebbe partito intorno alle 22:30 dalla stazione di Cavadura insieme ad un amico, addentrandosi in un’area boscosa con gli sci. L’amico lo avrebbe poi perso di vista, e non ricevendo nessuna risposta ha immediatamente contattato la Rega. Il cadavere del giovane è stato ritrovato nel fiume Pendlatobel, dopo essere caduto da una parete rocciosa per un centinaio di metri.