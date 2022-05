Incidente a Lostallo, ferite leggere per un motociclista

Cosa è successo

Un 21enne allievo conducente in sella alla propria motocicletta stava circolando poco prima delle 15:15 sulla H13 da Bellinzona in direzione di San Bernardino, in testa a un gruppo di quattro motociclisti. All’entrata del paese di Lostallo, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra. La motocicletta è andata contro il muro sulla destra e, dopo aver attraversato il campo stradale, ha terminato la corsa in un prato adiacente.