Incendio domato all’Hotel Bernina di Samedan

Ieri pomeriggio a Samedan (GR) è scoppiato un incendio all’interno dell’Hotel Bernina provocando l’intervento dei vigili del fuoco. In ospedale soltanto una persona per sospetto avvelenamento da fumo. Stando alla nota odierna della Polizia cantonale dei Grigioni, l’incendio è stato segnalato poco prima delle 17.00. All’arrivo dei pompieri, il fumo fuoriusciva lateralmente dall’albergo. Le persone erano già state allontanate e solo una è stata accompagnata in ospedale per sospetto avvelenamento da fumo.