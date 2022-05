Il Passo del Flüela rimarrà chiuso durante il WEF

Traffico chiuso tra Tschuggen e Susch

Il Forum economico mondiale (WEF) si terrà a Davos durante i giorni che precedono l'Ascensione. Stando a una nota odierna della polizia cantonale dei Grigioni, in base ad una decisione del Governo retico, il Passo del Flüela sarà chiuso al traffico tra Tschuggen e Susch. Oggi Roman Rüegg della polizia cantonale ha spiegato la decisione a Keystone-ATS nel seguente modo: “Rispetto alle edizioni invernali precedenti del WEF a Davos, in un periodo quando il passo è solitamente chiuso, quest'anno il Flüela avrebbe rappresentato un’ulteriore via di comunicazione. L’istituzione di un apposito posto di blocco avrebbe comportato un impegno elevato in termini di personale e denaro”. Ha inoltre aggiunto che la disposizione è stata possibile anche grazie alla comoda variante rappresentata dal tunnel del Vereina della Ferrovia retica. Con il benestare dei comuni di Davos e Zernez e dell'associazione Pro Flüela, l'Esecutivo retico ha quindi deciso di chiudere il Passo del Flüela.