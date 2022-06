Il lupo abbattuto nei Grigioni era un ibrido

Il lupo abbattuto a fine marzo nei Grigioni , nella Valle del Reno vicino a Coira, era un esemplare ibrido frutto di un accoppiamento con un cane. Lo confermano gli esami genetici, i cui risultati sono stati pubblicati oggi dall’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese. È la prima volta che viene confermata la presenza di un ibrido di lupo in Svizzera.

Un animale di seconda generazione Gli esami del Laboratoire de biologie de la conservation dell’Università di Losanna nonché del Seckenberg Zentrum für Wildtiergenetik di Gelnhausen hanno rilevato che si trattava di un animale della seconda generazione di reincrocio. Secondo l’ordinanza federale sulla caccia questi animali devono essere prelevati dalla popolazione. Stando all’Ufficio per la caccia e pesca attualmente non vi sono indizi in merito alla presenza di altri esemplari ibridi nel Cantone.

L’abbattimento di soggetti ibridi

Alla fine di dicembre 2021, il Cantone dei Grigioni era stato informato della presenza di un ibrido cane-lupo beige nei pressi di Domodossola (Italia). Dopo che nel corso del mese di gennaio erano stati effettuati singoli rilevamenti del presunto ibrido, prima vicino a Domodossola e poi in Ticino, nel mese di marzo erano emerse indicazioni sulla presenza dell’animale nella Valle del Reno, nei dintorni di Coira. In marzo l’Ufficio per la caccia e la pesca aveva spiegato l’importanza dell’abbattimento di soggetti ibridi, per evitarne la riproduzione, allo scopo di proteggere la specie. Altrimenti, a lungo termine, il fenomeno potrebbe nuocere alla popolazione di lupi. L’esemplare, ricordiamo, era stato soppresso da un guardiano della selvaggina grigionese, su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente.