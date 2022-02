Il Cantone cerca aziende e personale su LinkedIn

L’Amministrazione cantonale dei Grigioni è presente e attiva sulla piattaforma sociale LinkedIn alla ricerca di risorse umane e di aziende da insediare in terra retica. Intanto si contano circa 1’500 follower. Il Governo retico ufficializza l’operazione dopo una fase pilota positiva nel secondo semestre del 2021. Il Cantone ha aderito al social media più in voga per i settori professionali con una triplice presenza: “Cantone dei Grigioni”, “Ufficio dell’economia e del turismo” e “Ufficio del personale”, precisa un comunicato odierno. L’offerta verrà ora ampliata con altri servizi cantonali. L’obiettivo è quello di impiegare questo tipo di piattaforma per la comunicazione business-to-business (b2b) e per il reclutamento di personale. Ci si rivolge alle aziende interessate alla piazza economica dei Grigioni, benché discoste dai centri tradizionali. Si cerca anche di attirare l’attenzione delle risorse umane di alta specializzazione, interessate a lavorare all’interno dell’Amministrazione cantonale dei Grigioni: “là dove gli altri vanno in vacanza”, recita uno slogan promozionale su LinkedIn.