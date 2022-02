I Grigioni vogliono aumentare il controllo delle società idroelettriche

Seguire l’esempio di altri Cantoni, tra cui il Ticino

I Grigioni vogliono muoversi alla stregua di Vallese, Uri e Ticino, che mirano ad avere maggiore controllo su strutture che in origine erano state finanziate dai grandi gruppi energetici e dalle città del nord della Alpi. Si tratta di intervenire quando le concessioni giungono a scadenza, in ossequio anche a un orientamento generale di potenziamento delle fonti rinnovabili, con lo scopo di far fronte ai cambiamenti climatici. La strategia potrà essere implementata sulla base dei testi normativi esistenti: non sono quindi necessarie né modifiche legislative, né costituzionali. Di conseguenza il popolo non potrà dire la sua.