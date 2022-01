Grigioni, si tiene la mascherina a scuola

Nel canton Grigioni l’obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare e fino al grado superiore è stato prolungato fino al 5 marzo 2022. Negli spazi chiusi anche per il grado secondario II. Era stato introdotto da inizio dicembre 2021.

“Uno dei provvedimenti più efficaci” Secondo la nota odierna del servizio di comunicazione coronavirus dei Grigioni, indossare sistematicamente la mascherina è uno dei provvedimenti più efficaci per proteggersi dai contagi. La decisione è dettata anche dal fatto che nelle prossime settimane il numero di casi continuerà ad aumentare.

Dalla terza elementare L’obbligo di portare la mascherina fino ad inizio marzo è valevole dalla terza classe elementare e fino al grado superiore compreso. Per il liceo inferiore e il grado di scuole secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d’arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori, centri abitativi e mense) l’obbligo vige negli spazi chiusi.

Sempre in presenza

Il Cantone dei Grigioni ha preso questa decisione, così nel comunicato odierno, per garantire un insegnamento regolare e in presenza.