Grigioni, possibile terremoto in Gran Consiglio

Per la prima volta il prossimo 15 maggio i 120 membri del Gran Consiglio grigionese saranno eletti col sistema proporzionale: si profilano grandi mutamenti, con l'Udc in enorme crescita e Alleanza del Centro e Partito liberale democratico (Pld) in forte calo.

Risultati da prendere “con prudenza”

Questo almeno secondo un sondaggio “rappresentativo” realizzato dall’istituto Sotomo per conto del gruppo mediatico retico Somedia e della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (Rtr). All'inchiesta, realizzata in linea tra il 28 marzo e il 4 aprile, hanno partecipato 1’888 cittadini retici con diritto di voto, ha indicato la Rtr ieri sera. I risultati dell'inchiesta vanno letti con prudenza, in particolare per quanto concerne i Verdi liberali (Pvl) che non presentano candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.

La possibile influenza del nuovo sistema

L'abbandono del sistema maggioritario dovrebbe avvantaggiare in particolare proprio Pvl e democentristi. Entrambe le formazioni vedrebbero più che triplicata la loro attuale deputazione: se si fosse votato alla fine di marzo l'Udc avrebbe conquistato 31 seggi, 22 in più di quelli occupati con le elezioni del 2018; i Verdi liberali sarebbero passati da tre a undici, potendo formare per la prima volta un gruppo parlamentare. Anche la lista congiunta del Ps e dei Verdi sarebbe tra i vincenti, con 26 mandati contro i 19 attuali.