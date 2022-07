Grigioni, lupo insegue una persona

Tra le 8 e le 9 di questa mattina una persona ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo. È accaduto all’Alp Grüm, in Valposchiavo. L’animale, si legge sul comunicato delle autorità retiche, ha seguito la persona a una distanza ravvicinata per diversi minuti e le ha ringhiato contro. Il guardiano della selvaggina sta accertando la dinamica esatta dell'episodio sul posto per capire perché il lupo si è avvicinato alla persona manifestando aggressività. Non appena la dinamica dell'episodio sarà stata accertata si deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere. Ricordiamo che nel 2022 in Valposchiavo sono già stati identificati due lupi diversi.

Cosa fare se si incontra un lupo

In linea di principio, i lupi che crescono e vivono allo stato brado non sono pericolosi e di solito evitano il contatto con l'essere umano. In caso di incontri con un lupo, come raccomandato dall’Ufficio per la caccia e la pesca, bisogna cercare di mantenere la calma, fermarsi e capire la situazione. Se il lupo si accorge di essere stato scoperto, di regola si ritira o scappa. Se il lupo non scappa immediatamente, bisogna mantenere la calma e farsi notare usando un tono deciso, oppure si può indietreggiare lentamente. Sconsigliato avvicinarsi all’animale, seguirlo, dargli da mangiare. Se si è a passeggio con il proprio cane, questo va subito legato perché il lupo può considerare i cani quali intrusi nel proprio territorio oppure quale potenziale preda. Infine, va segnalato l’avvistamento al guardiano della selvaggina, così come eventuali animali predati trovati.