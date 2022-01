Grigioni: “Infermieri diplomati, annunciatevi”

Il Canton Grigioni teme di raggiungere i limiti del proprio sistema sanitario. Il problema riguarda soprattutto la mancanza di personale. Per questo motivo ha lanciato un appello per trovare infermieri diplomati. Il Governo retico ha infatti deciso che “tutte le persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni che dispongono di un diploma di infermiere diplomato, ma che attualmente non svolgono la professione appresa, sono tenute ad annunciarsi”. A tal proposito è stato attivato un modulo (www.gr.ch/covid-personal), dove le persone possono annunciarsi. Si cerca in particolare operatori sanitari, infermieri diplomati o in possesso di un bachelor e master in “science in Nursing”.

“Occorre ritenere che il forte aumento dei contagi da coronavirus porterà ai propri limiti il sistema sanitario e il personale infermieristico che vi lavora”, si legge nella nota governativa. Per garantire l’assistenza sanitaria, il Governo invita dunque le persone con una formazione nelle professioni indicate e che non fanno parte di un gruppo a rischio, di “registrarsi senza indugio in vista di un eventuale futuro obbligo di intervenire”.

In conformità alla legge sanitaria, il Cantone può obbligare aziende del settore sanitario e professionisti della salute “a collaborare alla prevenzione e alla lotta contro malattie trasmissibili dell’essere umano”. In considerazione dell’attuale difficile situazione, le istituzioni sanitarie e di cura “si troveranno inevitabilmente confrontate a difficoltà in relazione alla disponibilità di personale”, avvisa il Governo, che ringrazia il personale infermieristico impegnato al fronte.

I profili ricercati

Il Cantone cerca in particolar modo le persone che si sono formate nei seguenti ambiti: