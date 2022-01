Grigioni, in terapia intensiva solo “casi Delta”

La variante Omicron non è ancora arrivata negli ospedali grigionesi. In tutti e sette i pazienti ricoverati nelle cure intense è stata rilevata la “variante delta”. Oggi il medico cantonale ha parlato di una stabilizzazione ad alto livello.

“La luce in fondo al tunnel”

Negli ospedali grigionesi sono ricoverati attualmente 32 pazienti affetti da coronavirus. Nei Grigioni sono circa 3’400 le persone in isolamento. Nella conferenza stampa di oggi a Coira il medico cantonale Marina Jamnicki è apparsa cautamente ottimista. Ha detto, al cospetto della variante Omicron, la situazione nei nosocomi grigionesi è meno drastica di quanto si potesse temere. “Sembra di intravvedere una luce in fondo al tunnel”, ha commentato Jamnicki. Il numero di casi è diminuito. “Uno dei motivi”, così Jamnicki, “è la rinuncia a test aziendali e scolastici ripetitivi a causa del sovraccarico dei laboratori”. Inoltre, dopo le recenti decisioni del Consiglio federale, si osserva una forte riduzione del numero di persone in isolamento e in quarantena.