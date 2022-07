Grigioni, divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto

Temporali non sufficienti

In questo momento non si intravede un’attenuazione della situazione. Anche alcuni temporali estivi, seppur forti, non sarebbero sufficienti, continua il comunicato. Sarebbero necessarie forti precipitazioni, che però non arrivano da tanto tempo. Le aree di insediamento nelle zone edificabili sono esenti dal divieto cantonale di incendio, ma queste zone sottostanno alle direttive comunali. In questo caso i comuni possono emanare un divieto in caso di grande pericolo.