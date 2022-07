Fototrappole catturano due volte un orso

Le fototrappole piazzate in due valli laterali dell’Engadina Bassa (GR) hanno catturato due volte un orso a metà luglio. Secondo i guardiani della selvaggina potrebbe trattarsi di due esemplari diversi che non hanno ancora lasciato la regione.

Nessun avvistamento diretto

“Fondamentalmente le escursioni in quelle zone non rappresentano un problema”, ha risposto il collaboratore dell’Ufficio cantonale Arno Puorger in un articolo sul quotidiano “Die Südostschweiz”. Tuttavia, siamo alla presenza di percorsi che portano ad alpeggi utilizzati nella stagione estiva e che sono molto frequentati dai turisti. Finora non sono però stati segnalati avvistamenti di orsi. “Questo fatto fa pensare piuttosto a due orsi”, ha spiegato lo specialista di grandi predatori a Keystone-ATS. “Ma si tratta soltanto di una supposizione. È inoltre possibile che questi due grandi predatori si trovino ancora in Engadina Bassa, perché di fatto non ci sono state altre segnalazioni”.