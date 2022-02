Finisce sul tetto della sua auto uscendo dalla A13

“Verso le 19.15 di sabato, un 51enne stava guidando sulla N13 in direzione nord, da Roveredo a Lostallo. Giunto allo svincolo di Lostallo, imboccando la rampa d’uscita, è uscito di strada travolgendo dapprima dei cartelli stradali per poi rovesciarsi sul tetto, terminando la propria corsa sulla scarpata erbosa che separa la rampa d’uscita dall’autostrada. I sanitari dell’Ambulanza del Moesano, assieme ai pompieri della Bassa Mesolcina, hanno estratto l’automobilista dal veicolo. L’uomo ha riportato ferite leggere ed è stato trasportato all’ospedale di Bellinzona per ulteriori cure mediche ed ha dovuto sottoporsi all’esame del sangue e delle urine. La sua patente di guida è stata ritirata. La Polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente stradale”.