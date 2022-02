Due persone sono state uccise da una valanga oggi vicino a Scuol-Tarasp, in Bassa Engadina. L'incidente è stato segnalato intorno alle 14 alla polizia cantonale grigionese, riferisce quest'ultima confermando questa sera all'agenzia di stampa Keystone-Ats una notizia data in un primo tempo dal portale online 20minuten.ch. L'identità delle vittime non è nota e le autorità prevedono di fornire informazioni sull'incidente domani mattina.