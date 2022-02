Dispersa con i cani e soccorsa dalla Rega

Ricerca notturna conclusa con successo ieri sera per l’equipaggio dell’elicottero stanziato alla base di Locarno. Una giovane escursionista e i suoi due cani sono stati individuati e soccorsi sopra Buseno, in Val Calanca (GR). La donna era uscita ieri per compiere un’escursione, assieme ai suoi due cani, in Val Calanca. Partita dai Monti di San Carlo, dove aveva lasciato la propria auto, si era diretta all’Alpe Mem (a 1950 metri di quota) che aveva raggiunto nel primo pomeriggio. Sulla via del ritorno però aveva smarrito il sentiero e si era persa. Al calar delle tenebre, per non aggravare la situazione, rischiando di mettere in pericolo la propria vita, la donna aveva trovato un luogo al riparo di un albero, dove intendeva trascorrere la notte per poi riprendere il cammino alle prime luci dell’alba.