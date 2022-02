Deceduto l’italiano travolto dalla valanga sul Piz Daint

Non ce l’ha fatta lo scialpinista italiano travolto da una valanga sul Piz Daint nella giornata di sabato. L’uomo, dotato di Abs, è stato travolto dalla massa di neve per circa 400 metri. I suoi colleghi presenti sul posto hanno immediatamente prestato i primi soccorsi fino all’arrivo dell’equipaggio della Rega e dell’Heli Bernina, con un assistente di volo e tre specialisti Rsh. Il ferito è stato trasportato in aereo all’ospedale cantonale di Coira dopo aver ricevuto cure mediche sul posto. Ieri è deceduto per le gravi ferite riportate.