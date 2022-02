Davos, identificata ladra di sci

Gli agenti sono stati informati da una vittima di uno di questi furti, che aveva trovato i suoi sci (precedentemente rubati) pubblicizzati per la vendita su una piattaforma Internet. L’indagine ha così portato a una donna di 57 anni, la quale, si dice, avrebbe rubato in tutto quattro paia di sci di alta qualità, compresi i bastoni, per un valore totale di quasi 5’000 franchi. Tre paia sono state offerte in vendita online a un prezzo d’occasione poco dopo il furto. L’imputata ha confessato e sarà denunciata alla procura dei Grigioni.