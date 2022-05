Davos, autorizzate 4 manifestazioni durante il WEF

Il Comune di Davos (GR) ha approvato quattro manifestazioni che si terranno in occasione del World Economic Forum (WEF). I primi due eventi si svolgeranno domenica prossima, all’inizio del WEF. I vari raduni sono stati approvati ieri dall’Esecutivo di Davos (”Kleine Landrat”), dopo aver preventivamente esaminato le richieste con la collaborazione del “Comitato WEF” del Governo dei Grigioni e della Polizia cantonale retica.

Due permessi separati per manifestazione congiunta

Stando alla conferma data dal Comune di Davos a Keystone-ATS, la prima dimostrazione, uno sciopero contro il WEF, inizierà con una camminata da Klosters fino alla Postplatz di Davos. Su questa piazza i dissenzienti del WEF si uniranno ai Giovani socialisti svizzeri (GISO) per una manifestazione congiunta. Tuttavia gli organizzatori hanno emanato due permessi separati e ad entrambe le azioni non possono partecipare oltre 500 persone.