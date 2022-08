Compie oltre 40 furti in due mesi, denunciato

Oltre 40 furti in due mesi nella Valle del Reno nei pressi di Coira. È quanto ha commesso un cittadino svizzero di 37 anni, identificato dalla polizia cantonale grigionese come il pricipale autore. L’uomo rubava perlopiù portafogli da veicoli non chiusi a chiave, prelevava i contanti e usava le carte di debito per effettuare pagamenti. L’importo del delitto ammonta a quasi 10mila franchi, mentre i danni a 2000 franchi. L’uomo, che ha agito tra aprile e maggio 2022, è stato denunciato alla procura dei Grigioni per reati contro il patrimonio e droga. Il modus operandi del 37enne ricorda quello di una coppia che ha commesso una serie di furti simili nella stessa regione nel 2022 e per cui sono finiti dietro le sbarre, fa sapere la polizia grigionese in una nota.