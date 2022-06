Chiesto uno “scambio più facile tra zone agricole e superfici d’estivazione”

“Perdita economica”

In caso di rivitalizzazione di un corso d’acqua, la zona agricola utile persa non è compensata finanziariamente, il che costituisce una perdita economica per le aziende interessate, ha sottolineato il “senatore” grigionese. Si tratta di evitare di mettere in pericolo queste aziende e non di aprire la porta a qualsiasi scambio di superficie un po’ ovunque, ha assicurato Schmid, ricordando che il catasto attuale risale a oltre 20 anni fa e che l’agricoltura è molto cambiata da allora. In taluni casi, la delimitazione è arbitraria o manca di logica, ad esempio quando una superficie d’estivazione è più bassa a livello di altitudine rispetto a una zona agricola utile, ha aggiunto. “E ciò non ha senso”.