C’è un nuovo branco a San Bernardino

Nei Grigioni vive un nuovo branco di lupi a sud del Passo del San Bernardino, nel Moesano, ed è stato denominato “Branco Moesola”. Una coppia di lupi si è infatti riprodotta con successo per la seconda volta. Secondo il sito web dell’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, i guardiani della selvaggina hanno potuto confermare la riproduzione dei lupi grazie alla segnalazione di un privato. Lunedì sono stati osservati quattro cuccioli nell’Alta Mesolcina. I responsabili non escludono che anche altri piccoli possano appartenere alla cucciolata di quest’anno.

Situazione non classificata come pericolosa

La regione tra Mesocco e San Bernardino è stata indicata come luogo di osservazione, ma gli addetti ai lavori non forniscono informazioni più precise. Le organizzazioni turistiche e i comuni sono stati informati. “Fondamentalmente, la situazione non è da classificare come pericolosa”, si legge nella dichiarazione.