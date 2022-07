Branco del Beverin, confermato l’abbattimento

I dettagli dell’autorizzazione Il 10 e il 14 luglio 2022, alcuni lupi del branco presente nel Beverin hanno predato due mucche nutrici. Considerata l’urgenza dell’intervento, il 14 luglio 2022 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva rilasciato al Cantone, oralmente e in via informale, l’autorizzazione per l’abbattimento di due giovani lupi. Il 15 luglio 2022, il Cantone ha emanato una decisione di abbattimento, limitata al più tardi al 31 marzo 2023. Gli abbattimenti devono avvenire nell’area in cui sono presenti le mandrie di animali da reddito, al fine di indurre il branco a cambiare comportamento.

Il via libera ufficiale

Il 20 luglio 2022, il Cantone dei Grigioni ha presentato all’UFAM la domanda di regolazione, nel frattempo approvata per iscritto dall’UFAM sulla base della legislazione sulla caccia. La quota di abbattimento definitiva sarà stabilita nel corso dell’estate non appena si conoscerà il numero effettivo di cuccioli nati quest’anno. Se del caso, il Cantone potrà procedere ad abbattimenti supplementari in questo branco. In tal ambito, può chiedere anche l’autorizzazione di abbattere il lupo maschio.