Auto contro bus, due morti

Due occupanti di un’auto hanno perso la vita in uno scontro frontale con un bus, avvenuto venerdì sera, attorno alle ore 17.00, sulla Julierstrasse, tra Valbella e Lenzerheide (GR). Secondo quanto riferisce la polizia retica l’auto si stava dirigendo verso Lenzerheide quando, in una curva innevata, si è scontrata con il mezzo pubblico. Entrambi gli occupanti della vettura sono morti sul luogo dell’incidente. Solo un grande spavento invece per l’autista e i 15 passeggeri del bus, che sono usciti illesi dall’incidente.