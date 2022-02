Alpinista francese cade dal Piz Kesh e muore

Un alpinista francese di 68 anni è deceduto ieri mattina dopo essere caduto da una parete rocciosa sul Piz Kesh, sopra Bergün/Bravuogn (GR). Lo riferisce in una nota odierna polizia cantonale grigionese, precisando di essere alla ricerca di eventuali testimoni.

L’uomo, che faceva parte di un gruppo del Club alpino francese, era salito assieme ai compagni dalla capanna Kesch verso l’omonimo pizzo. Poi si è separato dal gruppo ed è sceso in solitaria verso valle, quando ha fatto una caduta di 200 metri. Nonostante i primi soccorsi prodigatigli da uno scialpinista che si trovava nella zona, al suo arrivo il medico della Rega non ha potuto far altro che constatare la morte del 68enne. La polizia invita eventuali testimoni che avessero assistito al tragico incidente di annunciarsi al numero seguente 081 257 64 50.