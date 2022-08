Alpinista cade al Piz Ela

Martedì mattina una guida alpina 32enne stava salendo verso il Piz Ela in compagnia di un altro alpinista. Poco dopo le 9:15 è caduto dalla montagna per diversi metri. Lo comunica la Polizia cantonale dei Grigioni, precisando che l’accompagnatore ha prontamente avvisato i soccorsi e un equipaggio della Rega ha potuto soccorrere l’uomo, gravemente ferito, con l’aiuto di uno specialista in elisoccorso (RSH). L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Insieme alla procura, la polizia alpina della Polizia canzonale dei Grigioni ha iniziato le indagini per stabilire le dinamiche dell’accaduto.