Grave incidente per un giovane scooterista

In base a una prima ricostruzione, un 18enne cittadino svizzero residente nel Luganese circolava in sella alla sua motocicletta lungo la strada Cantonale in direzione di Cadro. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è andato a urtare violentemente sulla sua destra contro il muro che suddivide la strada Cantonale da via Corte di Soragno.