Grandi eventi, limitato a due terzi il numero di spettatori

La variante Omicron spaventa il Consiglio di Stato, che ha introdotto nuove misure cantonali per limitarne la diffusione. Gli spettatori dei grandi eventi sportivi e culturali (con più di mille spettatori) dovranno esibire un certificato 2G, indossare obbligatoriamente la mascherina, rimanere seduti e potranno consumare cibi o bevande solo nelle strutture della ristorazione. Per ridurre gli assembramenti prima e dopo gli eventi, potranno essere occupati solo i posti delle tribune. Il numero massimo di spettatori presenti sarà inoltre limitato ai due terzi della capacità delle strutture. Queste disposizioni cantonali resteranno in vigore fino al 16 gennaio 2022.