Gottardo, oltre due ore di attesa al portale nord

(In aggiornamento) Quello del 1 agosto si preannuncia come un altro finesettimana all’insegna delle code. Sulla A2 in direzione sud, tra il raccordo di Altdorf e Göschenen, le colonne di automobili sono di 12 chilometri, con tempi di attesa di circa 2 ora e 10 minuti. Lo riferisce il Tcs su Twitter. In mattinata il serpentone di veicoli era arrivato fino a 20 km.

Tutta colpa di un incidente

L'autostrada A2, fra Wassen e Göschenen, è stata chiusa al traffico stamani a causa dell'incendio di un minibus. Alle 8 del mattino la colonna al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo aveva raggiunto i 20 chilometri, con tempi di attesa di circa tre ore. L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino, quando il veicolo stava ripartendo vicino a Göschenen, ha comunicato la polizia cantonale urana. Si è sentito un botto e si è sviluppato del fumo nel vano motore. Le due persone a bordo sono riuscite ad allontanarsi rimanendo illese. Il veicolo ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Secondo la polizia, l'incendio è stato causato da un difetto tecnico. L'autostrada in direzione sud è stata chiusa completamente per un'ora; in seguito è stata aperta solo una corsia per un'altra ora e mezzo. Come alternativa è stato consigliato di deviare sulla A13 del San Bernardino.