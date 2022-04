Gordola, fatale la linea dell’alta tensione

Trovano conferma le prime ipotesi fatte sulle cause dello schianto dell’elicottero precipitato a Gordola mercoledì 16 marzo . Secondo il rapporto preliminare del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi), l’aeromobile è entrato in collisione con un conduttore di un elettrodotto ad alta tensione ed è poi precipitato al suolo, incendiandosi. Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell’incidente, “senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso”.

I fatti

Il Sisi aveva aperto un’indagine per determinare le cause dello schianto che, lo ricordiamo, si era verificato nella Valle del Carcale la mattina di mercoledì 16 marzo. Il pilota 49enne, che stava guidando un elicottero della Heli-TV, ha perso la vita nell’incidente. Stava trasportando materiale edile al gancio baricentrico. Sul posto erano intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno e di Tenero-Contra, addetti dell’Azienda Elettrica Ticinese (Aet) e uomini del Soccorso alpino svizzero (Sas).