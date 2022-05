Gordola, auto si schianta contro una macelleria

All’origine dell’incidente di questa mattina – avvenuto attorno alle 7:30 in Via San Gottardo a Gordola – potrebbe esserci un malore. L’incidente avrebbe potuto causare un bilancio peggiore. Lo riferisce Rescue Media.

La dinamica

Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di un furgoncino VW, immatricolato in Ticino, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo e dopo essere salito sul marciapiede ha terminato la sua corsa contro l’entrata di una macelleria, sfondando la porta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito traportato al pronto soccorso dell’ospedale la Carità di Locarno. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Fortunatamente nel frangente nessun’altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso ed i pompieri di Tenero per la pulizia del campo stradale.