Goct offre sostegno nella ricerca del tirocinio

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport offre un sostegno ai giovani che sono ancora alla ricerca di un posto di apprendistato. L’offerta è valida fino al 12 agosto per i giovani residenti nel Cantone e nati tra il 2003 e il 2006.

Per aderire al programma, sarà sufficiente annunciarsi alla Divisione della formazione professionale compilando il formulario scaricabile da www.ti.ch/goct. Ad esso sarà richiesto di allegare curriculum vitae, pagelle scolastiche e di sengalare la professione per la quale si cerca un posto di apprendistato, motivando la scelta e comprovando le ricerche effettuate fino a quel momento. In seguito, i giovani che si annunciano saranno tenuti a presenziare a un momento informativo obbligatorio, a cui seguirà un colloquio con un ispettore di tirocinio per verificare il grado di motivazione e l’idoneità all’apprendistato scelto.