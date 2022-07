Gobbi polemizza sulla mancanza di neutralità

Il discorso si è aperto con un elogio alla popolazione di Airolo, citandone il coraggio e i sacrifici affrontati, sia in passato ma che verranno affrontati anche in futuro, come ad esempio con il raddoppio della galleria del San Gottardo. Non sono mancati però riferimenti più strettamente politici, con frecciate rivolte alle decisioni del Consiglio federale in materia di sanzioni contro la Russia, pur condannando l’aggressione all’Ucraina. “Personalmente ritengo che i passi importanti compiuti dal nostro Consiglio federale in questo specifico quadro internazionale siano stati affrettati e pericolosamente in contrasto con il concetto elvetico di neutralità” ha affermato Gobbi.