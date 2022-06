Gli Swiss Harley Days tornano a Lugano

Dopo un’assenza di cinque anni, l’evento Swiss Harley Days fa il suo ritorno a Lugano. Dall’1 al 3 luglio la più grande manifestazione motociclistica della Svizzera si terrà ancora una volta sulle rive del Ceresio, in stretta collaborazione con la città di Lugano e Lugano Region. L’ultima volta nel 2017, l’evento aveva attirato oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo. E anche quest’anno gli organizzatori stimano l’arrivo di 100.000 persone in Ticino.

Il programma prevede una varietà di espositori, attività e attrazioni. Al “Demo Ride Zone” saranno disponibili le ultimissime moto della nota marca americana, che saranno a disposizione per le prove di guida per tutta la durata del week-end. Un altro momento clou sarà la parata di sabato in cui migliaia di motociclisti Harley attraversano le strade della regione, accompagnati dal tifo di decine di migliaia di spettatori. All’interno di “Expo Zone” sarà presente una serie di espositori e ci sarà la possibilità di scoprire gli ultimi modelli dei concessionari ufficiali. Non mancherà la musica dal vivo e ce ne sarà per tutti i gusti. Sul palco principale si esibiranno, tra gli altri, Dead Beatz, Tempesta, Jimmy Cornett, Maggio Connection, Prinz Grizzley & Band e Marc Amacher & Band.