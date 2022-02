Gli pneumatici fanno ancora discutere

Non smette di fare discutere il deposito di copertoni della Pm Ecorecycling. L’azienda di smaltimento di pneumatici usati è balzata due volte negli ultimi anni (2016 e 2020) agli onori della cronaca per due vasti incendi di origine dolosa che hanno divorato le gomme accatastate, sprigionando un denso e inquinante fumo nero visibile da buona parte del Mendrisiotto.

Non più a Mendrisio ma ancora se ne parla

Sebbene il deposito abbia cambiato comune, a Mendrisio si continua a discuterne: sette consiglieri comunali del gruppo Lega-Udc-Udf della Città hanno inoltrato un’interrogazione al Municipio. A essere messa in causa è la posizione del nuovo deposito, situato in territorio rivense ma a ridosso del quartiere di Capolago, parte di Mendrisio. “Si sposta la sede ma di certo non le preoccupazioni per i nostri cittadini”, commentano i firmatari del testo, che vogliono sapere se il Municipio di Mendrisio stia “monitorando la questione visti i precedenti casi” e se questi non stia valutando “una presa di posizione” nei confronti del deposito, che ha presentato domanda “per poter ospitare 60 tonnellate di pneumatici”.