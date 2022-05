Gli ordini ci sono, ma le materie prime no

“Un paradosso” “È un paradosso, le aziende hanno il portafoglio ordini che è molto buono, ma il grosso problema è che non riusciamo a produrre”, sottolinea. “Si fa dura. Se non si produce, non si fattura e se non si fattura non si possono pagare gli stipendi. Non sono indovino e quindi non so dire quanto durerà la situazione”, sottolinea.

“Mettere fine a questa situazione”

“Spero che qualcuno a livello internazionale rinsanisca per mettere fine a questa situazione”, aggiunge. Secondo Pesenti non si può parlare di speculazioni sulle materie prima “ma piuttosto di colossi che trattengono queste materie e che non le fanno arrivare nelle nostre aziende. Per le energie, invece, si può parlare di speculazioni”, aggiunge. “È giunto il momento per trovare una soluzione insieme a politica e istituzioni, per il bene del nostro paese”, aggiunge Pesenti. “Se si spengono le aziende le persone non mangiano. Per questo devono continuare a vivere per il bene di tutti noi”, conclude.