“Gli InterCity fino a Mendrisio e Chiasso”

Il Mendrisiotto deve essere inserito nella rete di collegamenti ferroviari InterCity. Lo chiede una mozione di Marco Romano (Centro/TI) approvata oggi dal Consiglio nazionale con 102 voti contro 71 e 10 astenuti. Attualmente i convogli IC provenienti da nord terminano la loro corsa a Lugano.

Mendrisio uno snodo importante

Per Romano la situazione attuale “esclude a priori e senza giustificazioni oggettive l’utenza del Mendrisiotto che vuole muoversi verso il resto della Svizzera”. Tali viaggiatori sono costretti a ripiegare sulla rete regionale TILO, “per altro spesso in ritardo”. Eppure Mendrisio rappresenta uno snodo di due collegamenti ferroviari internazionali, verso Stabio-Varese da una parte e Como-Chiasso dall’altra. Un “vero snodo regionale con connessioni internazionali, oggi tagliato fuori dalla rete nazionale degli Intercity”, ha sostenuto Romano. “Il Mendrisiotto ha i numeri - oltre 50 mila abitanti, 27 mila lavoratori e 2400 tra studenti e insegnanti delle suole superiori - e una posizione geografica tale per essere inserito nella rete di collegamenti Intercity tra le città svizzere”.

Una “logistica assurda”

Per Romano toccherà poi alla regione e al cantone definire quale sarà la stazione che fungerà da snodo. Per farlo si dovrà “uscire da dinamiche locali del passato”: oggi “di fatto e in base ai numeri” è a Mendrisio che i treni dovrebbero fermarsi (e non Chiasso, ndr.), ha precisato. Il consigliere nazionale, domiciliato a Mendrisio, ha poi denunciato quella da lui definita “un’assurdità logistica”: la sera i treni InterCitiy con capolinea Lugano scendono, luci spente e senza che si aprano le porte, fino nel Mendrisiotto, “per andare a dormire a Chiasso”. La mattina dopo risalgono poi a Lugano senza che la gente possa salire e scendere.