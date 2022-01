Gli eventi letterari tornano in primavera al Monte Verità

Al Monte Verità si ritorna alle origini e segna un traguardo importante per la manifestazione letteraria asconese: la decima edizione. Guida ideale, quest’anno, sarà James Joyce e l’odissea moderna del suo Ulysses, nel centenario dalla pubblicazione.

Nell’aprile del 2013, sulla celebre collina dell’utopia – buen retiro di molti artisti e intellettuali del Novecento – vedevano la luce gli Eventi letterari Monte Verità. Da allora sono trascorsi dieci anni costellati di incontri con scrittori e artisti d’eccezione, in cui gli Eventi letterari non sono mai venuti meno al proposito iniziale di promuovere una riflessione sulle grandi sfide della contemporaneità.

In quest’ottica, la decima edizione – in programma dal 7 al 10 aprile 2022 – muoverà dall’omaggio a un capolavoro della letteratura, l’Ulisse di Joyce, per interrogarsi sul presente. “In un momento storico che, ci auguriamo, segnerà l’inizio di una “nuova normalità””, ha osservato il direttore artistico Paolo Di Stefano, “gli Eventi letterari affronteranno un tema che rispecchia la situazione particolare che stiamo attraversando: il titolo Le nostre odissee allude infatti a quelle storie che ogni scrittore, e forse ogni essere umano, prima o poi sente la necessità di raccontare”.