Gli autogestiti tornano in zona Macello

(aggiornamento 17.05) Anche l’ultima persona rimasta per protesta all’ex Macello è scesa dal tetto dello stabile. La donna si era rifiutata di scendere in attesa che le altre persone fermate nel corso della notte durante lo sgombero fossero state rilasciate. La polizia cantonale aveva continuato a monitorare la situazione “a garanzia della sua incolumità”, hanno specificato in una nota odierna le autorità. Una trentina di persone erano invece rimaste al di là del fiume Cassarate e hanno espresso malcontento nei confronti del vicesindaco Roberto Badaracco, che ha tentato di dialogare con gli autogestiti, su richiesta di quest’ultimi. Una finestra che si è tuttavia chiusa dopo lo sgombero ordinato dall’autorità comunale.

La giovane sul tetto, diventata ormai simbolo della protesta, dopo diversi tentativi da parte della polizia e dei pompieri, è finalmente scesa. Contrariamente a quanto riportato in precedenza, la Polizia l’ha comunque fermata. È stata portata in centrale per il verbale, ma la polizia non avrebbe intenzione di mantenerla in stato di fermo. Le altre 11 persone fermate nella notte durante lo sgombero sembrano invece essere state rilasciate, secondo quanto riferito da uno degli autogestiti.

Tornati al Macello

Dopo che la ragazza ha lasciato la sua postazione, i molinari hanno raggiunto Palazzo di Giustizia, dove hanno accolto due persone che stavano uscendo da lì. Intorno alle 16.50 il corteo si è rimesso in moto, tornando in direzione dell’ex Macello. I manifestanti stanno camminando in strada. La polizia sta gestendo il traffico. Molti automobilisti sono innervositi e manifestano il loro disappunto suonando clacson contro gli autogestiti.

Il corteo iniziale dall’ex Macello al Palazzo di Giustizia e la protesta davanti a Palazzo di Giustizia

