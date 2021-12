Gli auguri di Bertoli: “Crescere nelle difficoltà”

Il Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha portato oggi gli auguri del Governo ai cittadini e le cittadine ticinesi, dopo quello che lui stesso ha definito “un periodo di bassi e qualche alto”. Bertoli nel suo messaggio ha riconosciuto la stanchezza e la rabbia presenti nella popolazione, sperando che il periodo delle feste possa dare un meritato riposo a tutti, pur continuando a ribadire la necessità dell’applicazione della responsabilità individuale per uscire dalla pandemia. Il messaggio si è concluso con un augurio che il 2022 sia l’anno giusto per uscire la pandemia - “ce ne sono le premesse” - e che queste difficoltà ci incentivino a stare uniti e a crescere come collettività.