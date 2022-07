Gli asilanti che si esprimono attraverso l’arte

Si intitola Adam, ed è l’ultimo progetto firmato dall’artista ticinese Sir Taki, realizzato in collaborazione con diversi ragazzi minorenni e richiedenti l’asilo, tutti giunti nel nostro paese senza alcun familiare. Caratteristica di questo progetto, svoltosi al centro federale d’asilo di Balerna, è stato il tutoraggio dello stesso artista, che mediante l’uso delle arti visive, ha dato a questi ragazzi gli strumenti per esprimere sé stessi con i loro collage. Adam infatti, ammirabile su un muro di oltre sei metri nei pressi della foce di Lugano, è uno dei tanti lavori svolti dai ragazzi, che l’artista ha deciso di riprodurre in versione ingigantita.

Entusiasmo dimostrato anche da Habib Nazari, uno dei partecipanti al progetto, giunto in Svizzera dall’Afghanistan sei mesi fa, a soli 16 anni. “Questo progetto mi ha permesso di esprimere attraverso l’arte le difficoltà vissute. Il mio è un paese dilaniato dalla guerra, e questa causa una moltitudine di problemi, facendo fuggire le persone” ha dichiarato il giovane “Inoltre in Afghanistan l’arte non è minimamente presa in considerazione. quindi sono molto contento di aver avuto la possibilità di partecipare a questo progetto. Abbiamo molti piani per il futuro.”