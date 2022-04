Giornate di Soletta, Niccolò Castelli direttore artistico

Fierezza ticinese

“Con la direzione artistica del più importante evento legato alla cinematografia svizzera, anche la Film Commission e il Ticino affermano ulteriormente il loro ruolo nel panorama nazionale e internazionale dell’audiovisivo”, sottolinea il Consiglio di Fondazione della Ticino Film Commission in una nota. La notizia viene salutata positivamente anche dal presidente della Ticino Film Commission Nicola Pini. “È una bella opportunità per la Ticino Film Commission, che vedrà ulteriormente rafforzati il suo posizionamento e la sua credibilità tra gli addetti ai lavori svizzeri. Ma in realtà la bella notizia è per il cinema ticinese tutto, e il Ticino in generale, che si consolida ulteriormente quale regione centrale nel panorama audiovisivo nazionale. C’è davvero da esserne fieri!”.