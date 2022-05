Giornata tropicale a Biasca

Il fine settimana, spiegano gli esperti, sarà “meteorologicamente interessante”. Questo pomeriggio il favonio sarà in calo e potrebbero registrarsi anche dei fenomeni temporaleschi. Domenica, invece, non supereremo i 19°C.

In maggio MeteoSvizzera ha registrato un record di giornate estive. La serie più lunga di giornate estive, ovvero 15, è stata registrata a Lugano, dove le misure di temperatura massima vengono svolte dal 1865. Il record precedente risale al mese di maggio del 1945, con 14 giorni. In altre 4 stazioni di misura a sud delle Alpi si sono registrate temperature record, come mostra il tweet pubblicato da Meteo Svizzera. A Magadino Cadenazzo, dove le misurazioni vengono fatte dal 1942, i giorni di caldo sono stati 17, nel 2017 erano stati 14.