Getta cocaina dalla finestra, arrestato 22enne e il complice

Nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i Servizi antidroga della Polizia di Bellinzona, sono recentemente stati posti in detenzione preventiva un 22enne svizzero e un 21enne italiano, entrambi domiciliati nel Bellinzonese.

Getta cocaina dalla finestra di un albergo

Il fermo del 22enne è scattato il 5 febbraio dopo che, durante un controllo mirato in una struttura alberghiera, il giovane era stato sorpreso a gettare da una finestra della camera in cui aveva preso alloggio un sacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina. Gli accertamenti hanno poi permesso nei giorni successivi di risalire all’identità del 21enne. Entrambi sono sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di sostanze stupefacenti.