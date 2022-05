Gestione, maretta su imposte di circolazione

Il PS scettico sul pareggio di bilancio

Oggi, come detto, non tutto è filato liscio. Ivo Durisc, capogruppo PS, spiega cosa non va nella proposta di PPD e Lega. “Al pettine vengono i primi problemi legati alla votazione di domenica e di come è stata venduta”, spiega il deputato socialista, aggiungendo che è difficile arrivare a un pareggio di bilancio senza aumentare le tasse ed effettuare i tagli. “Con le proposte di oggi saranno 30 milioni in meno per le casse dello Stato. Se prendiamo anche la tassa di collegamento sono altri 25, per un totale di 55 milioni in meno al piano finanziario. Se l’obiettivo è il pareggio, mi domando come si possa fare senza tagli. Le proposte di oggi, ovvero di ridurre imposte, andranno necessariamente ancora di più a scapito delle fasce deboli della popolazione”.