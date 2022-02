Gepol, attivata la prima fase del progetto

Nel marzo del 2021 è stata infine avviata la fase d’implementazione, che ha visto, oltre all’attività centrale di parametrizzazione del sistema, l’installazione di tre ambienti di lavoro, la traduzione in italiano del sistema, la creazione di un nuovo gestionale per i file multimediali e per i documenti, nonché la formazione dell’intero Corpo di polizia. L’attivazione di questa prima fase è stata completata in meno di un anno. L’introduzione, a inizio febbraio, del prodotto informatico myABI, rappresenta quindi un cambiamento sostanziale per la Polizia cantonale, che può ora appoggiarsi su un sistema moderno e integrato. I processi di raccolta, di gestione e di archiviazione dei dati “risultano facilitati”, così come la loro condivisione, assicurando al tempo stesso sia la necessaria sicurezza a livello di protezione dei dati sia la garanzia di continuità in caso di panne.