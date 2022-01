Gambarogno, rogo ancora vivo

“Un sentimento di frustrazione”

I Pompieri di Bellinzona, sulla loro pagina facebook, esprimono “frustrazione. Questo è il sentimento dei nostri militi, intervenuti nella giornata odierna per l’incendio sopra Indemini, ma anche di tutti i pompieri che si trovano di fronte a un incendio senza poter far nulla per combatterlo”. A causa delle condizioni proibitive “non ci è possibile continuare le operazioni di spegnimento durante la notte. Non ci resta che guardare l’affascinante ma terribile fronte del fuoco che avanza”. Non temete, “domani, alle prime luci del giorno, riprenderemo i lavori”.